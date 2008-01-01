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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:44 Понедельник, 14 октября



В 12 часов в Москве облачно, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 10,9..11,6 градуса; Северном 9,9..11,3 градуса, Северо-восточном 10,1..11,7 градуса, Восточном 11,0..11,4 градуса, Юго-восточном 11,0..11,4 градуса, Южном 10,7..11,6 градуса, Юго-Западном 10,2..11,1 градуса, Западном 9,7..10,6 градуса, Северо-западном 10,2..10,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 9,6 градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 10,3..12,1 граду / meteonovosti.ru /



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