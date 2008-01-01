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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока по ночам подмораживает

ИА "Метеоновости" / 13:28 Понедельник, 14 октября

  Южные районы Дальнего Востока находятся под опекой обширного антициклона с центром над Китаем. Облаков и осадков здесь мало. А ночью при ясном небе воздух остывает до отрицательных значений. В нынешнем году вновь пришлось вносить правки в климатический справочник. Под утро 13 октября воздух в Красном Чикое (Забайкальский край) остыл до -15,7 градуса. Ранее, в 1960 году, термометры показали 15,5. В Свободном (Амурской области) подморозило до -14,1 градуса. В Хабаровске до -4,2 градуса, в Лермонтовке -8,3. Еще два рекорда в Приморском крае. Дальнереченск, -6,4 градуса и Свиягино, -8. Здесь рекорд держался с 1944 года (-6,9 градуса). / meteonovosti.ru /
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