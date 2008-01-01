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Новости погоды

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В Токио за сутки выпала месячная норма осадков

ИА "Метеоновости" / 14:01 Понедельник, 14 октября

  Тайфун "Хагибис", нанесший удар по Японским островам. Прошли ливневые дожди, дул резкий штормовой ветер. В настоящее время подсчитывается ущерб, нанесенный ураганом. В самом городе Токио с этим ураганом были связаны сильные ливневые дожди. За сутки 12 октября количество выпавших осадков достигло 151 мм. Это при том, что месячная норма осадков в октябре составляет 174 мм. По прогнозам синоптиков, ураган уже отступил и островам ничто не угрожает. В ближайшие дни возможны небольшие осадки. / meteonovosti.ru /
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