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Новости погоды

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На Украине россыпь рекордов

ИА "Метеоновости" / 14:32 Понедельник, 14 октября

  В минувший день, 13 октября, Украина "грелась" в теплом секторе циклона с центром над югом Скандинавии. Теплый и влажный воздух пришел на Украину после недавнего похолодания, почва еще не успела прогреться. Туманы окутали страну. В утренние часы, как 13, так и 14 октября видимость в туманах составляла 250-500 м. Днем туманы рассеивались. А температура воздуха в дневные часы 13 октября войдет в климатические справочники. В Чернигове воздух прогрелся до 22,1 градуса. В Ровно термометры показали 22,9 градуса. В Харькове 22 градуса. В Киеве и в Кропивницком 23,8 градуса.

Тепло задержится на Украине еще на некоторое время. 15 октября осадков не ожидается, но в ночные и утренние часы образуется туман. Днем воздух прогреется до 19..24 градусов. Не за горами очередные рекорды. / meteonovosti.ru /
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