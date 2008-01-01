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Новости погоды

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На Курильских островах проливные дожди

ИА "Метеоновости" / 14:59 Понедельник, 14 октября

  Бывший тропический шторм "Хагибис", натворив бед в Японии, направился на северо-восток. Путь его пролегал по океану, но, тем не менее, вихрь успел задеть южные Курильские острова. На юге Курильской гряды 13 и ночью 14 октября шли дожди. В отдельных районах количество выпавших осадков достигло 49 мм.

15 октября атмосферное давление начнет расти. Циклон отправится портить погоду на Чукотку, уступая место антициклону. Местами пройдет небольшой дождь, температура воздуха 4..9 градусов, на юге до +12. / meteonovosti.ru /
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