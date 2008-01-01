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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:06 Вторник, 15 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер западный 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и в середине дня составит 754 мм рт ст.



В Московском регионе осадки прекратятся, а температура будет выше нормы. Такая погода благоприятна для большинства людей. И лишь рост атмосферного давления может вызвать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями сердца и сосудов. При первых признаках недомогания следует незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. Специалисты рекомендуют совершать прогулки на свежем воздухе, делать посильные физические упражнения. / meteonovosti.ru /



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