Новости погоды
Очень теплый Покров для Москвы - редкость
ИА "Метеоновости" / 09:40 Вторник, 15 октября
14 октября, на праздник Покрова, температура воздуха в столице повысилась до 17-18 градусов. Причем произошло это в канун ночи, к 21 часу, когда столичный регион оказался в теплом секторе атлантического циклона.
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На ВДНХ максимальный термометр показал 17,2 градуса. Столь высокая температура воздуха в этот день для столицы явление редкое. По статистике, за 140 лет инструментальных наблюдений такое ( когда максимальная температура воздуха превысила 17 градусов) случилось в 8 раз.
В 20 веке подобных случаев было 5, в текущем веке это 2 случай после прошлого года. В 2018 году на Покров в Москве было еще теплее, 17,9 градуса. / meteonovosti.ru /