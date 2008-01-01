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Новости погоды

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Ненастная погода на западе Франции

ИА "Метеоновости" / 10:09 Вторник, 15 октября

  14 октября Франция оказалась во власти мощного циклона, один из центром которого располагался над Англией. На холодном фронте этого атмосферного вихря наблюдался комплекс неблагоприятных явлений погоды: грозы, ливни, усиление ветра.

В Париже, в районе аэропорта Орли порывы ветра достигали 24м/с, на северо-западе страны до 26м/с. И прошли дожди ливневого характера, местами сильные, до 16мм. Все это привело к падению деревьев и стало причиной проблем с автомобильным и железнодорожным движением. А улицы города Лаваль подтопили потоки дождя.

Сегодня ветер в Париже немного стихнет, а в среду, с подходом следующего фронта, вновь ожидаются и сильный ветер, и дожди. / meteonovosti.ru /
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