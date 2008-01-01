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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:20 Вторник, 15 октября



Середина октября в столице в этом году выдалась не по сезону теплой. Сегодня, 15 октября, воздух прогреется до 11..13 градусов.



Температура воздуха превышает привычные показатели на 6-7 градусов!



Но, несмотря на столь высокую аномалию, до рекорда этот показатель не дотягивает.Рекорд состоялся в 1993 году, когда термометры в столице показали 19,7 градуса. В далеком же 1882 году в утренние часы подмораживало до -11,8 градуса. С тех пор таких холодов в это время не повторялось.



В прошлом, 2018 году, этот день был очень теплым: в дневные часы температура повысилась до +18.4 градуса, ночью было 8,4 выше нуля. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /



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