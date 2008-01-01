|
|
|
Новости погоды
Из летописи московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:20 Вторник, 15 октября
Середина октября в столице в этом году выдалась не по сезону теплой. Сегодня, 15 октября, воздух прогреется до 11..13 градусов.
Температура воздуха превышает привычные показатели на 6-7 градусов!
Но, несмотря на столь высокую аномалию, до рекорда этот показатель не дотягивает.Рекорд состоялся в 1993 году, когда термометры в столице показали 19,7 градуса. В далеком же 1882 году в утренние часы подмораживало до -11,8 градуса. С тех пор таких холодов в это время не повторялось.
В прошлом, 2018 году, этот день был очень теплым: в дневные часы температура повысилась до +18.4 градуса, ночью было 8,4 выше нуля. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.