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Новости погоды

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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:20 Вторник, 15 октября

  Середина октября в столице в этом году выдалась не по сезону теплой. Сегодня, 15 октября, воздух прогреется до 11..13 градусов.

Температура воздуха превышает привычные показатели на 6-7 градусов!

Но, несмотря на столь высокую аномалию, до рекорда этот показатель не дотягивает.Рекорд состоялся в 1993 году, когда термометры в столице показали 19,7 градуса. В далеком же 1882 году в утренние часы подмораживало до -11,8 градуса. С тех пор таких холодов в это время не повторялось.

В прошлом, 2018 году, этот день был очень теплым: в дневные часы температура повысилась до +18.4 градуса, ночью было 8,4 выше нуля. Осадков не отмечалось. / meteonovosti.ru /
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некомфортное место: Хопок
комфортное место: Мерфисборо

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