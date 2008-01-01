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Европейское тепло у наших соседей



ИА "Метеоновости" / 12:02 Вторник, 15 октября



погодой с Беларусью. В последние дни в ряде городов республики Беларусь были побиты многолетние рекорды максимальной температуры воздуха.



Сформировавшийся над восточной Европой высотный гребень тепла, подпитывается жарким воздухом африканского континента и формирует погоду, которую в Европе именуют "бабушкино" лето.



14 октября в Гомеле температура достигла значений 23,7 градуса. Это, конечно, всего лишь на 0,2 градуса отличается от предыдущего рекордного значения тепла, которое отмечалось в 1993 году, но зато по Гомельской области была зафиксирована самая большая положительная аномалия температуры, до +9,7 градуса.



В Витебске и Горки температура воздуха тоже установила новые экстремумы тепла, которые превышают многолетние значения почти на 4 градуса: 21,5 и 21,1 соответственно. В столичном граде Минск воздух прогрелся до 22,2 градусов, обновив предыдущий максимум 1993 года на 1,7 градусов.



16 октября большая часть территория республики будет находиться на западной периферии антициклона, смещающегося на Верхнюю Волгу России. Лишь по северо-западу страны скажется влияние теплого сектора атлантического циклона, которые проявят себя небольшими и кратковременными дождями. Ветер сохранит свое южное господство. Температура воздуха в ночные часы не опустится ниже 5 градусов, по северо-востоку до 12 градусов. Дневной прогрев воздуха , вероятно, снова побалует жителей новыми рекордами тепла, прогнозируемая температура 14..21 градус, а по югу Белоруссии до 23 градусов тепла.



17 октября погоду в республике будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с территории Польши, который принесет с собой облачные поля и кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Температура воздуха минимальная ночью 6..12, максимальная днем 12..18, по югу 19..21 / meteonovosti.ru /



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