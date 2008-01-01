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На севере Приволжского округа и на Урале ожидается снег



ИА "Метеоновости" / 12:23 Вторник, 15 октября



На Европейской территории отмечаются резкие контрасты погоды. В юго-западной части господствует субтропический гребень - здесь по-летнему тепло, в некоторых районах обновляются рекорды максимальной температуры. На северо-востоке наоборот, прохладно, местами - холодно, а на Верхней Волге к тому же пасмурно и дождливо - территорию региона пересекает циклон с запада. В понедельник, 14 октября, этот атмосферный вихрь заливал дождями Прибалтику и северо-запад Европейской России.



Во второй половине недели температурные контрасты только усилятся - в результате адвекции холодного воздуха на северо-востоке ЕТР ожидается понижение температуры. Так, на севере Приволжского федерального округа ночью похолодает до -2..-5, днем ожидается 0..+3. Уже в ближайшие сутки в Предуралье возможны осадки в виде снега, а в четверг - пятницу (17-18 октября), при прохождении небольшого циклона с запада осадки будут выпадать преимущественно снегом и мокрым снегом, при усилении северо-западного ветра возможна слабая метель. В северной части Кировской области и Пермского края образуется снежный покров высотой до 5 см и более. Циклон принесет снегопады и на Урал.



У водителей, не поменявшим летнюю резину на зимнюю, еще есть время "переобуться". / meteonovosti.ru /



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