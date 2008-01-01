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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:36 Вторник, 15 октября



В 12 часов в Москве преобладание облачной погоды без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8,6..9,7 градуса; Северном 7,6..8,9 градуса, Северо-восточном 6,7..8,9 градуса, Восточном 8,0..8,6 градуса, Юго-восточном 8,9..9,5 градуса, Южном 9,2..9,6 градуса, Юго-Западном 8,8..9,3 градуса, Западном 8,4..9,1, Северо-западном 8,4..9,0 градуса.



В Зеленограде преимущественно без осадков, температура 7,0 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 8,9..12,7 градуса, местами порывы северного ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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