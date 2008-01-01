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Северо-восток России под снежным покровом



ИА "Метеоновости" / 12:48 Вторник, 15 октября



Снежное одеяло в Покров день укрыло северо-восточную часть России после прохождением вторичных фронтов арктического циклона, который занял удобную позицию между 50 и 70 градусом широты этого региона и развил свою активную деятельность аж до верхних границ тропосферы,



14 октября в Магаданской области снежный покров достиг полуметрового значения. Якутия стремится не отставать от соседнего региона, здесь зафиксированы сугробы высотой до 46 см.



Снежные границы, не встречая более стойкого сопротивления от остывающей под действием внешних температур поверхности земли, неминуемо и уверенно берут южные рубежи нашей родины и приближаются к Амуру. / meteonovosti.ru /



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