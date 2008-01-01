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Планета температурных контрастов



ИА "Метеоновости" / 13:30 Вторник, 15 октября



Население великой России-матушки, несмотря на большую разницу в климатических и часовых поясах, все же планомерно шагает в осенне-зимнюю пору. Температурный режим стремится к своей сезонной норме.



Тем удивительней осознавать в очередной раз, насколько велики контрасты нашей планеты!



В индийском штате Карнатака расположился небольшой городок Карвар, с уютным песчаным пляжем, пальмовой рощей и всегда спокойной водой. Эффективная температура на солнце в эти сутки здесь достигла рекордных значений в 66,0 градусов тепла! Температура воздуха в тени при этом составила 35,4 градуса с плюсом.



Температура воздуха -31,2 и эффективная температура на солнце в значениях 48,0 со знаком минус градусов в эти же сутки зафиксирована на метеостанции Лимберте в Антарктиде. / meteonovosti.ru /



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