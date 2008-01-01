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Новости погоды

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Южный циклон атакует холодом Таймыр

ИА "Метеоновости" / 14:52 Вторник, 15 октября

  Юго-западный высотный ведущий поток на высоких скоростях доставит на север Красноярского края ненастный циклон.

Уже в ближайшие сутки с приближением холодного фронта начнет усиливаться ветер северного направления, но температура в ночь на 16 октября еще сохранит свои слабо положительные значения 0:2 градуса.

В среду тыловая часть циклона окончательно расставит все точки над "i" и температурный ход приобретет устойчивый курс на минус. Днем не выше -2:- 4 градусов. Осадки в виде ливневого снега, сопровождающие такое вторжение холода, в купе с сильным ветром, достигающим в порывах 15-20 м/с , будут создавать все условия для разгула общей метели на полуострове Таймыр.

В ночь на четверг 17 октября осадки прекратятся. Атмосферное давление начнет расти, но ветер сохранит свою силу и порывистость. При активной адвекции холодного воздуха, температура начнет стремительно понижаться и впервые за месяц достигнет значений -10:-12 градусов мороза. Осень окончательно передаст бразды правления госпоже Зиме. / meteonovosti.ru /
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