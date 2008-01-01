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На Камчатке сильные ветра



ИА "Метеоновости" / 17:32 Вторник, 15 октября



Рекордные показатели скорости ветра в сегодняшние сутки зафиксированы опять на Камчатке. На крайней южной точке полуострова Мыс Лопатка зафиксированы порывы северо-западного ветра до 22 м/с.



Не удивительно, что при столь мощных колебаниях атмосферного воздуха местное население не ощутило на себе землетрясение магнитудой 4,5 , которое случилось сегодня на глубине 33 километров в Авачинском заливе, в 188 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.



16 октября в тыловой части циклона, в зоне активных вторичных холодных фронтов ветер будет по-прежнему будет достигать порывов 15-20 м/с. На севере Камчатского края прогнозируется сильный снег. В Петропавловсе- Камчатском без осадков, температура ночью 2..4 градуса, днем 4:6 тепла.



17 октября столица Камчатского края Петропавловск-Камчатский будет отмечать свое 279-летие. Погода особых праздничных сюрпризов не преподнесет, температура в дневные и ночные часы сохранит свои прежние значения. Но ветровой режим чуть ослабеет и если ночью порывы ветра еще будут достигать 15 м/с, то к вечеру лишь до 10 м/с. / meteonovosti.ru /



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