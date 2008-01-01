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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:51 Среда, 16 октября



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 9..11, по области 7..12 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт ст.



Погода в столичном регионе вполне благоприятна для большинства людей. Температура воздуха превышает привычные показатели на несколько градусов. При переменной облачности осадков не ожидается. День очень хорош для прогулок на свежем воздухе. Но следует одеваться теплее. Осеннее тепло обманчиво, можно простудиться. Единственным неблагоприятным фактором, способным усложнить жизнь метеозависимым людям, станет рост атмосферного давления на повышенном фоне. Недомогание могут почувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов, прежде всего гипертоники. В группе риска люди, перенесшие сосудистые катастрофы. При первых признаках недомогания следует незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом.



Геомагнитный фон 16 октября прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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