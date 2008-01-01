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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:12 Среда, 16 октября



В 1661 году в этот день весть о значительном повышении цены на хлеб пришла к москвичам вместе с непогодой! Дождь, снег и гололедица омрачили еще больше настроение горожан.



А в 1882 году температура понизилась до -14,6 градусов.



Но не всегда погода была так немилостива. 16 октября 1979 года воздух прогрелся до значений 18,4 градусов с плюсом, тепло было и год назад, когда максимальная температура воздуха составила 11,3 градуса.



16 октября нынешнего года среднесуточная температура воздуха будет близка к многолетним нормам и составит около 5 градусов тепла. / meteonovosti.ru /



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