|
|
|
Новости погоды
Самая холодная ночь сезона в Москве
ИА "Метеоновости" / 11:06 Среда, 16 октября
В ночь на 16 сентября, как только стих ветер и небо начало освобождаться от облаков, температура воздуха в Москве понизилась, местами до отрицательных значений. На ВДНХ минимальные термометры показали -0,3 градуса. Это самая низкая температура на этой станции с начала осени.
В центре города в ночь на 16 октября температура воздуха оставалась положительной, +2,2 градуса. Но это не самая низкая температура месяца: 8 октября на Балчуге было 0,8 градуса.
На западе Московской области температура понижалась до -2..-3 градусов. Подобная температура воздуха наблюдалась в столичной области даже в сентябре. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.