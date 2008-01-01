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Самая холодная ночь сезона в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:06 Среда, 16 октября



В ночь на 16 сентября, как только стих ветер и небо начало освобождаться от облаков, температура воздуха в Москве понизилась, местами до отрицательных значений. На ВДНХ минимальные термометры показали -0,3 градуса. Это самая низкая температура на этой станции с начала осени.



В центре города в ночь на 16 октября температура воздуха оставалась положительной, +2,2 градуса. Но это не самая низкая температура месяца: 8 октября на Балчуге было 0,8 градуса.



На западе Московской области температура понижалась до -2..-3 градусов. Подобная температура воздуха наблюдалась в столичной области даже в сентябре. / meteonovosti.ru /



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