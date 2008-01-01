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Новости погоды
Отголоски тайфуна "Хагибис"
ИА "Метеоновости" / 11:19 Среда, 16 октября
Глубокий циклон у побережья Чукотки ( бывший тайфун "Хагибис") продолжает портить погоду на северо-востоке дальневосточного региона. Так накануне осадки, местами сильные и порывы ветра до 27 м/сек отмечались на восточном побережье автономного округа.
И завтра на большей части территории округа мокрый снег, на побережье Чукотского и Берингова морей порывы ветра до 24 м/сек. В последующие сутки осадки и ветер ослабеют, температура понизится.
На Камчатке порывы ветра накануне достигали 20-28 м/сек. Еще сегодня на севере полуострова снег, местами сильный, порывы ветра до 15-20 м/сек. Циклон, теряя активность, перемещается к востоку и погода на полуострове продолжит улучшаться: завтра небольшие осадки пройдут местами, а отдельные порывы ветра на севере еще могут достигать 15-20 м/сек. В последующие дни скорость ветра уже не превысит 14 м/сек. / meteonovosti.ru /
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