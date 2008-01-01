Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
16 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Отголоски тайфуна "Хагибис"

ИА "Метеоновости" / 11:19 Среда, 16 октября

  Глубокий циклон у побережья Чукотки ( бывший тайфун "Хагибис") продолжает портить погоду на северо-востоке дальневосточного региона. Так накануне осадки, местами сильные и порывы ветра до 27 м/сек отмечались на восточном побережье автономного округа.

И завтра на большей части территории округа мокрый снег, на побережье Чукотского и Берингова морей порывы ветра до 24 м/сек. В последующие сутки осадки и ветер ослабеют, температура понизится.

На Камчатке порывы ветра накануне достигали 20-28 м/сек. Еще сегодня на севере полуострова снег, местами сильный, порывы ветра до 15-20 м/сек. Циклон, теряя активность, перемещается к востоку и погода на полуострове продолжит улучшаться: завтра небольшие осадки пройдут местами, а отдельные порывы ветра на севере еще могут достигать 15-20 м/сек. В последующие дни скорость ветра уже не превысит 14 м/сек. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+6
Ср.
16 окт.
+8
Чт.
17 окт.
+14
Пт.
18 окт.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Навабшах		 -18
Юрты

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Влёра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100