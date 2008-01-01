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Новости погоды

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Рекорды тепла в Восточной Европе и на юге России

ИА "Метеоновости" / 11:59 Среда, 16 октября

  Волна субтропического тепла вышла на пик не только в юго-западной части Европейской территории России, но и в Восточной Европе. Если бы не по-осеннему свежие ночи, то можно было бы говорить о возвращении лета - на юге Беларуси и на Украине днем воздух прогревался до +24..+25!

В прошедшие дни у наших ближайших соседей, а также в южной половине Европейской России зафиксированы многочисленные рекорды тепла.

Так, 15 октября в Бресте температура достигла +24.4, предыдущий рекорд (+23.4) продержался с 1973 года. В украинском Ровно воздух прогрелся до +25.0, предыдущий рекорд (+23.4) был установлен в 1993 году. В Астрахани температура пошла еще выше (+25.5), а прежний рекорд (+24.3) стойко удерживал пьедестал целых 94 года - с 1925 года.

Обновилась климатическая летопись Крымского полуострова - столбик термометра в Феодосии добрался до +24.4, на полградуса превышен рекорд 1993 года.

Характер погоды на указанных территориях антициклональный. Следствием этого является большой суточный ход температуры и образование ночью и утром радиационных туманов.

По прогнозам, рекордно теплая погода продержится до середины следующей недели. / meteonovosti.ru /
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