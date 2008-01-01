Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
16 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Подарок осени Черноморскому побережью

ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 16 октября

  Теплая и комфортная погода установилась на черноморском побережье России. Положительная аномалия температуры воздуха составляет 4-5 градусов. Днем погода радует солнцем и 25 градусным теплом. И такая, не по сезону теплая погода, продержится еще почти неделю.

Небольшая облачность, слабый ветер и комфортные 20-26 градусов порадуют отдыхающих на Черноморском побережье Крыма и Краснодарского края. Столь комфортную для середины октября погоду на юге России обеспечит антициклон, центр которого будет медленно перемещаться по севере Казахстана. С южными потоками

в Крым и на Кавказ будет поступать воздух с Малой Азии и севера Африки, где еще по-летнему тепло.

Только морская вода уже не так комфортна, как температура воздуха: в районе Алушты, Ялты, Судака она остыла до 15-17 градусов, в Керчи на пару градусов теплее.

На побережье от Туапсе до Сочи и температура воды около 20 градусов, что для многих отдыхающих еще вполне "пригодно" для купания. Лишь в районе Анапы вода холоднее, 15-17 градусов, что подойдет лишь отчаянным любителям морских ванн.

Но солнце еще припекает, и вполне можно приниматься воздушные ванны, не боясь обгореть, как летом! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+6
Ср.
16 окт.
+8
Чт.
17 окт.
+14
Пт.
18 окт.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Навабшах		 -18
Юрты

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Влёра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100