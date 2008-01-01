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Подарок осени Черноморскому побережью



ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 16 октября



погода установилась на черноморском побережье России. Положительная аномалия температуры воздуха составляет 4-5 градусов. Днем погода радует солнцем и 25 градусным теплом. И такая, не по сезону теплая погода, продержится еще почти неделю.



Небольшая облачность, слабый ветер и комфортные 20-26 градусов порадуют отдыхающих на Черноморском побережье Крыма и Краснодарского края. Столь комфортную для середины октября погоду на юге России обеспечит антициклон, центр которого будет медленно перемещаться по севере Казахстана. С южными потоками



в Крым и на Кавказ будет поступать воздух с Малой Азии и севера Африки, где еще по-летнему тепло.



Только морская вода уже не так комфортна, как температура воздуха: в районе Алушты, Ялты, Судака она остыла до 15-17 градусов, в Керчи на пару градусов теплее.



На побережье от Туапсе до Сочи и температура воды около 20 градусов, что для многих отдыхающих еще вполне "пригодно" для купания. Лишь в районе Анапы вода холоднее, 15-17 градусов, что подойдет лишь отчаянным любителям морских ванн.



Но солнце еще припекает, и вполне можно приниматься воздушные ванны, не боясь обгореть, как летом! / meteonovosti.ru /



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