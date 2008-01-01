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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:27 Среда, 16 октября

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 6,0..7,1 градуса; Северном 5,8..7,0 градуса, Северо-восточном 5,7..7,2 градуса, Восточном 5,3..6,4 градуса, Юго-восточном 5,9..6,4 градуса, Южном 5,7..7,5 градуса, Юго-Западном 6,1..6,5 градуса, Западном 5,8..7,1 градуса, Северо-западном 5,7..6,9 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 6,0 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 6,3..8,3 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+6
Ср.
16 окт.
+8
Чт.
17 окт.
+14
Пт.
18 окт.
+11
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Навабшах		 -18
Юрты

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Влёра

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