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Новости погоды

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Тепло Атлантики

ИА "Метеоновости" / 14:07 Среда, 16 октября

  Атмосферные фронты атлантических циклонов несут в Восточную Европу не только осадки, но и тепло. Так накануне в ряде городов Польши, Хорватии, Боснии и Герцоговины, в теплой части циклона, были перекрыты абсолютные максимумы температуры ( температура повышалась до 24 градусов, а в Сараево (Босния и Герцоговина) до 26,5 градуса!

В предстоящие сутки там с дождями, а температура вернется к привычным значениям.

На севере Италии и юге Франции прохождение атмосферных фронтов сопровождалось не только сильными дождями, но также грозами и порывистым ветром. В ряде городов за сутки выпало до 50 мм осадков, а в Милане выпала почти месячная норма, 69 мм!

Тепло идет и в восточную Европу. Так в Центре Европейской России до выходных до 15 тепла, в Черноземье до 17-20 градусов. К выходным на 2-3 градуса повысится температура от Казани до Волгограда.

А вот обильных дождей уже не будет - все досталось Западной Европе. / meteonovosti.ru /
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