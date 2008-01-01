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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:59 Четверг, 17 октября



Предстоящий день Московский регион проведёт в тёплом секторе циклона. Атмосферное давление будет падать. Появится вероятность осадков.



По данным Метеобюро Москвы и области сегодня 17 октября ожидается облачная с прояснениями погода. Ближе к вечеру местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в столице составит 13..15, местами 17 градусов, в Подмосковье 10..15. Ветер юго-западного направления 5-10 м/с.



При увеличении влажности, понизится содержание кислорода в воздухе. По оценке медицинских работников, такая обстановка неблагоприятна для метеолабильных людей. Метеопатические реакции могут проявляться обострениями хронических заболеваний суставов и позвоночника, органов дыхания с симптомами хронической кислородной недостаточности, с частыми приступами бронхоспазма. И все же осень еще продолжает нас радовать своим теплом, поэтому необходимо стараться больше бывать на свежем воздухе, заниматься спортом при умеренных нагрузках, практиковать дыхательные упражнения. Легче переносить сезонные колебания метеопараметров помогут растительные адаптогены.



Геомагнитный фон 17 октября прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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