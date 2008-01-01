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Теплая погода в Якутии



ИА "Метеоновости" / 09:45 Четверг, 17 октября



Аномально теплая погода сохраняется на всей территории Якутии. В теплой части а северо-сибирского циклона , на западе республики дневная температура достигает 8-14 тепла, в то время как на севере и северо-востоке днем 5-10 мороза ( а ночью температура опускается до -20,-24 градусов). Осадки и в виде снега, мокрого снега, а на западе и юго-западе в виде дождя. При этом положительная аномалия температуры сохраняется практически на всей территории Якутии. Теплее всего на западе и юго-западе, где средняя суточная температура превышает климатическую норму на 8-10, местами даже 12 градусов! Холоднее всего на севере, где аномалия температуры ( кстати, тоже положительная) составляет 2-4 градуса. Теплая погода в Якутии сохранится до выходных и лишь на крайнем северо-западе к субботе температурный режим приблизится к климатической норме. / meteonovosti.ru /



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