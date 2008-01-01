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Когда потеплеет в Санкт-Петербурге?



ИА "Метеоновости" / 10:38 Четверг, 17 октября



В Санкт-Петербурге пока сохраняется довольно прохладная и неустойчива погода с частыми дождями. С начала недели днем было не выше +6..+7 градусов, во вторник ночью температура опускалась до +1, по области отмечались слабые заморозки. Атмосферное давление показывало широкую синусоиду - за прошедшие трое суток оно успело вырасти на 14 мм ртутного столба и упасть на 11 - с Балтики к городу подходит очередной волновой циклон с дождями, на севере области осадки могут выпадать снегом.



В пятницу атлантическое тепло наконец-то доберется и до Санкт-Петербурга, соответственно и температурный тренд изменится в сторону повышения. Благодарить за это следует обширный и глубокий атлантический циклон, центр которого приближается сейчас к Британским островам.



В конце недели этот атмосферный вихрь перейдет в стадию заполнения, но успеет выполнить свою "согревающую" миссию. В выходные температура в городе повысится: ночью +5..+8, днем - до +11..+13. Потепление будет сопровождаться кратковременными дождями, ветер юго-западный, до 7-12 м/с. / meteonovosti.ru /



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