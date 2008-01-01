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На Дальнем Востоке задувают сильные ветра



ИА "Метеоновости" / 10:52 Четверг, 17 октября



В прошедшие дни октября ненастные циклоны не оставляли в покое восточные районы России. Они быстро стали пополнять октябрьскую копилку осадков и местами уже в первой декаде месяца выпала месячная норма осадков. Так, в Петропавловске Камчатском при месячной норме 115 мм уже выпало 96 мм небесной влаги. Но к середине месяца циклонические вихри ослабили свое влияние на погоду Дальневосточного округа. Обширный антициклон с центром над восточными провинциями Китая, распространил свое влияние на большинство дальневосточных районов России. Не дотянулся он лишь до арктического побережья. Осадки пошли на убыль и в минувшие сутки они в небольшом количестве прошли лишь в отдельных северных районах округа. Но с ростом атмосферного давления усилился ветер. 16 октября и в ночь на 17 октября в Магаданской области порывы достигали 21 м/с, на юге Камчатского края - 28 м/с, на побережье Чукотского автономного округа - 23 м/с. Не стихнет он и в ближайшие сутки. Ветреная погода ожидается и на побережье Хабаровского края, где порывы могут достичь 20-22 м/с. / meteonovosti.ru /



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