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Новости погоды

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Температура в Москве стремится к рекорду

ИА "Метеоновости" / 11:04 Четверг, 17 октября

  Еще одна теплая ночь в столице осталась позади. Минимальная температура воздуха составила от 8 до 10 градусов, что совсем нехарактерно для середины октября. По прогнозу московских синоптиков максимальная температура в городе ожидается от 13 до 15 градусов, а местами может повыситься и до 17 градусов. И в этом случае она вплотную приблизится к рекорду. Он был установлен в далеком 1889 году, когда максимальная температура составила +17.4 градуса. И теплее с тех пор 17 октября не случалось. За последний час (в 10 часов утра) температура воздуха на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, была +12.8 и до рекорда ей пока далеко. / meteonovosti.ru /
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