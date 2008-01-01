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Новости погоды

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Будет ли ноябрь на московской земле теплым

ИА "Метеоновости" / 11:31 Четверг, 17 октября

  Принято считать, что в случае, если средняя за месяц температура воздуха превышает многолетние значения на 1 и более градусов, то он входит в разряд теплых. За весь ряд инструментальных наблюдений, проводимых над московской погодой с 1879 года, только в 40 годах завершающий осень месяц был теплым. А совсем недавно, в 2013 году он и вовсе удивил нехарактерным теплом. Средняя за месяц температура оказалась более, чем на 6 градусов выше обычной и при норме -1.2 градуса составила +4.0 градуса. Ноябрь 2013 года стал самым теплым ноябрем за всю историю наблюдений. Недалеко от него отстал и ноябрь 1996 года, в нем среднемесячная температура оказалась всего на 0.1 градуса ниже.

И лишь один раз за все время наблюдений ноябрь оказался теплее своего предшественника, октября. Это случилось в 1976 году, когда средняя температура ноября составила -0.8 градусов, а октября -0.9 градусов.

Но, по статистике, чаще всего ноябрь бывает холодным (средняя за месяц температура отстает от нормы на 1 и более градусов). В последний раз холодный ноябрь отмечался в 2016 году, температура воздуха не дотянула до нормы полтора градуса. / meteonovosti.ru /
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