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Москвичей ждут теплые выходные



ИА "Метеоновости" / 12:04 Четверг, 17 октября



погода резко менялась от почти летней к предзимью, а затем вновь к сентябрьскому теплу.



Начавшись с очень теплой погоды, когда дневная температура повышалась до двадцатиградусных значений, октябрь в столице резко повернул на предзимье. Московскую землю покрыл первый снег, а ночная температура понизилась до отрицательных значений.



К середине месяца - новый всплеск тепла, но уже с дождями. И лишь в текущие дни погода немного стабилизировалась. Этому поспособствовал погожий антициклон. В настоящее время он раскинул свои владения над восточной половиной европейской территории и Уралом. А в ближайшие выходные дни расширит свои владения. Москва и Подмосковье останутся на его западной окраине под влиянием южных и юго-западных потоков, что сохранит теплую погоду со средней суточной температурой воздуха на 5 и более градусов выше нормы.



В пятницу при облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой дождь. Дневная температура в Москве 12..14 градусов, по области от 9 до 14.



В субботу и воскресенье характер погоды существенно не изменится. Ожидается облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Температура ночью в Москве 8..10 градусов, по области 5..ю10 тепла, днем максимальная температура воздуха в Москве 13...15, по области 10...15 градусов. По температурному режиму это больше подходит последней декаде сентября.



Дачникам и огородникам такая погода позволит достойно завершить дачный сезон! / meteonovosti.ru /



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