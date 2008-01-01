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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:33 Четверг, 17 октября



В 12 часов в Москве ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14,9..16,0 градуса; Северном 14,7..16,0 градуса, Северо-восточном 14,9..15,7 градуса, Восточном 14,5..15,7 градуса, Юго-восточном 14,8..15,7 градуса, Южном 14,7..16,1 градуса, Юго-Западном 15,1..15,8 градуса, Западном 14,2..15,5 градуса, Северо-западном 14,5..15,8 градуса.



В Зеленограде солнечно без осадков, температура 14,7 градуса. На территории Новой Москвы солнечно без осадков, температура воздуха 15,6..16,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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