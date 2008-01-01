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Новости погоды

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Летнее тепло на южных курортах сохраняется

ИА "Метеоновости" / 13:01 Четверг, 17 октября

  Октябрь на Европейском юге начался с очень теплой погоды. Днем столбики термометров удерживались в интервале от 25 до 30 градусов. К концу первой декады похолодало и, казалось, пляжный сезон в этом году закончился. Но погода лишь попугала отдыхающих похолоданием. Уже к середине месяца теплые деньки вернулись.

А минувшие сутки и вовсе порадовали аномальным теплом. Дневная температура в ряде пунктов повысилась до рекордной. Городами-рекордсменами стали: Ялта, где днем потеплело до +25.6 градусов (предыдущий рекорд, +22.8 градусов, отмечался в 1952 году) и Анапа с дневной температурой +25.7 градусов, что на 0.8 градусов выше предыдущего рекорда, установленного в 1974 году.

А вот морская вода постепенно понижается и окунуться в Черное море можно лишь на побережье Сочи, где она составляет около 20 градусов. В районе Феодосии, Анапы и Алушты температура воды 18 градусов, в районе Геленджика, Туапсе и Ялты 19 градусов. / meteonovosti.ru /
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