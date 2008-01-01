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Температура в Москве приблизилась к рекорду



ИА "Метеоновости" / 13:29 Четверг, 17 октября



В 13 часов температура воздуха на опорной метеостанции города, ВДНХ, повысилась до 17 градусов. Ей совсем немного осталось до рекорда. Пока рекордное значение, +17.4 градуса, остается в далеком 1889 году. / meteonovosti.ru /



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