|
|
|
Новости погоды
Температурный рекорд в Москве состоялся
ИА "Метеоновости" / 14:22 Четверг, 17 октября
В 14 часов температура воздуха в Москве повысилась до +17.8 градусов, установив новый суточный рекорд максимальной температуры.
Температура продолжает повышаться, и окончательное значение рекорда будет установлено позже.
До сегодняшнего дня рекорд для 17 октября принадлежал 1889 году, он составлял +17.4 градуса. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.