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Температурный рекорд в Москве состоялся



ИА "Метеоновости" / 14:22 Четверг, 17 октября



В 14 часов температура воздуха в Москве повысилась до +17.8 градусов, установив новый суточный рекорд максимальной температуры.



Температура продолжает повышаться, и окончательное значение рекорда будет установлено позже.



До сегодняшнего дня рекорд для 17 октября принадлежал 1889 году, он составлял +17.4 градуса. / meteonovosti.ru /



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