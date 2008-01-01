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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:37 Пятница, 18 октября
Предстоящим днем погоду в столичном регионе будет определять промежуточный гребень антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 12..14, по области 9..14 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 60%.
По медицинской классификации в этот день в Московском мегаполисе погода соответствует индифферентной. Атмосферное давление установилось нормальное, чуть выше нормы температура, содержание кислорода в воздухе в норме. Для большинства людей такие внешние условия являются благоприятными и не оказывают отрицательного влияния на общее состояние и редко становятся причиной погодообусловленных обострений.
И лишь повышенная влажность воздуха в этот день может стать одним из факторов погоды, который плохо переносится метеозависимыми и даже не реагирующими на погоду людьми в случае наличия у них обструктивной паталогии органов дыхания. Прежде всего, это бронхиты, склонность к частым бронхоспазмам, хроническая дыхательная недостаточность. Этим людям стоит обезопасить себя: вовремя принимать лекарства, средства поддерживающие организм, выполнять упражнения дыхательной гимнастики.
Геомагнитный фон 18 октября прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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