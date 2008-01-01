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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:41 Пятница, 18 октября



Несмотря на колебания температуры в течение текущего октября, в среднем за истекшие дни температура воздуха оказалась на 1-2 градуса выше нормы. Сегодня теплая погода сохранится, максимальная температура в городе ожидается от 12 до 14 градусов, а ее среднесуточное значение превысит норму на 6 градусов и более. Но даже при таких значениях положительной аномалии температуре воздуха будет трудно достичь рекорда. Самым теплым сегодняшний день останется в прошлом 2018 году, когда дневная температура повысилась до +18.1 градуса. А самыми холодными эти сутки были в 1977 году, когда под утро температура понизилась до -8.9 градусов, что стало суточным рекордом минимальной температуры. Сильными осадками отличился этот день в 1916 году, когда на московскую землю вылилось 30.7 мм при месячной норме 59 мм. / meteonovosti.ru /



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