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Новости погоды

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Температурный рекорд в Москве состоялся

ИА "Метеоновости" / 09:54 Пятница, 18 октября

  17 октября текущего года войдет в историю наблюдений над погодой в Москве температурным рекордом. Уже в утренние часы столичная температура устремилась к заветной планке. До него оставалось совсем немного. Суточный максимум со значением +17.4 градуса удерживался с 1889 года. Но уже в 13 часов температура этот рубеж преодолела и продолжала повышаться. Ее максимальное значение на метеостанции ВДНХ зарегистрировано в 16 часов и составило +18.3 градуса. Такая температура и стала новым суточным рекордом для 17 октября. А абсолютный рекорд месяца (+24.0 градусов) пока остается в 1915 году. И, учитывая, прогноз погоды на ближайшее время, в этом году будет недосягаем. / meteonovosti.ru /
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