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Новости погоды

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Контрасты погоды на территории Европейской Росии

ИА "Метеоновости" / 10:34 Пятница, 18 октября

  На территории Европейской России погода резко отличается. В то время, как в южной и центральной части очень тепло и устанавливаются новые рекорды тепла, в ряде районов Северо-Западного и Приволжского федеральных округов проходят репетиции зимы. Во второй половине недели местами отмечались серьезные ночные заморозки, на значительной части территории осадки выпадали в виде мокрого снега и снега с образованием снежного покрова.

Так, ночью 17 октября в Саратовской, Самарской и Оренбургской областях подмораживало до -4..-6 градусов. На юге Архангельской области местами прошел сильный снег, высота снежного покрова составила 7-10 см. Слой снега до 4-8 см лежит на юге республики Коми, севере Кировской области и Удмуртии. Снежным покрывалом укрыта большая часть Пермского края - утром 18 октября его высота местами достигала 9-13 см. Снегопады прошли и на Урале - метеостанции Свердловской области отмечают снежный покров высотой 5-12 см. / meteonovosti.ru /
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