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Новости погоды

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Якутию продолжает засыпать снегом

ИА "Метеоновости" / 11:06 Пятница, 18 октября

  В самой холодной Республике России, Якутии, октябрь уже зимний месяц. Установление постоянного снежного покрова в это время - дело обычное. Не стала погода отступать от правил и в этом году. На всей территории Республики лежит снег. Небольшая высота его наблюдается лишь в юго-западных районах (до 2 см), на остальной территории сугробы гораздо выше. Так, на крайнем юго-востоке они подросли до 40 см, а на крайнем востоке, практически на границе с Магаданской областью, до полуметра.

В минувшие сутки зима продолжает утверждаться в Якутии и фронтальная система, проходящая по северу Республики, еще добавила снега. Местами выпало до 14 мм осадков.

Снег лежит не только в Якутии, но и в Магаданской области, в континентальных районах его высота достигает 30 см, в Чукотском автономном округе (до 36 мм), в северной половине Камчатского края (до 40 см) и на севере Хабаровского края, где высота снежного покрова не более 10 см. / meteonovosti.ru /
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