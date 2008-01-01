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Новости погоды

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Зима заглянула на Урал

ИА "Метеоновости" / 11:49 Пятница, 18 октября

  От осени не приходится ждать устойчивости в погоде. Она то одарит летним теплом, то огорчит первым снегом. Именно такого сценария придерживается погода в верховье Волги и на Урале.

Центральный месяц осени в этих края начался с очень теплой погоды, дневная температура уверенно достигала двадцатиградусные значения, и в итоге за первую половину месяца средняя температура оказалась на 5-6 градусов выше нормы.

Но уже во второй половине октября погода вступила в пору предзимья. Под утро похолодало до заморозков, а дневная даже не достигла +5 градусов. Начались осадки, но шли они уже в виде снега и мокрого снега. В Пермском крае и Свердловской области установился временный снежный покров. Его высота на сегодняшний день колеблется от 2 до 7 см.

Сегодня, 18 октября, через Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области будет проходить контрастный атмосферный фронт, который станет причиной новой пориции осадков, местами сильных. Они пройдут преимущественно в виде мокрого снега, и будут сопровождаться сильным ветром. Не исключен гололед и гололедица на дорогах.

В выходные дни на Урале власть над погодой установит антициклон. Он охватит своим влиянием и большинство районов Поволжья. Холодная погода в регионе сохранится. Под утро подморозит до -5..-10 градусов, днем от 0 до +5 градусов. Несмотря на повышенный фон атмосферного давления, местами еще станут приниматься осадки в виде мокрого снега.

Холодная погода сохранится и в понедельник. Но затем температура начнет повышаться и уже к середине недели среднесуточная температура ожидается выше нормы на 2-4 градуса. Образовавшийся снежный покров начнет постепенно сходить. / meteonovosti.ru /
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