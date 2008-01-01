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Новости погоды

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Центральная России пополнилась температурными рекордами

ИА "Метеоновости" / 12:05 Пятница, 18 октября

  Солнечный антициклон, заглянувший в среднюю полосу Европейской России вернул погоду в начало сентября. Уже сообщалось о том, что 17 октября был установлен новый суточный рекорд в Москве.

Но не только столица отличилась экстремальными температурами. Обновились рекорды и в других городах Центральной России.

По данным сайта "Погода и Климат", в Переславль-Залесском максимальная температура составила +17.2 градуса, оставив позади рекорд 1988 года со значением +14.4 градуса, во Владимире новый максимум для 17 октября теперь составляет +16.6 (предыдущий, +16.0, отмечался в 1979 году), в Рязани потеплело до +18.5 градусов, что на 0.2 градуса выше рекорда 2018 года, в Коломне температура немного не дотянула до двадцатиградусной отметки, остановившись на значении +19.5 градусов, что стало новым рекордом (предыдущий, +18.9 градусов, отмечался в прошлом году).

И это не полный список городов-рекордсменов. Сегодня в центре России также тепло, что вполне может внести коррективы в погодную летопись. / meteonovosti.ru /
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