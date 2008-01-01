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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:41 Пятница, 18 октября

  В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 13,9..14,4 градуса; Северном 12,7..14,0 градуса, Северо-восточном 12,8..13,8 градуса, Восточном 13,2..13,6 градуса, Юго-восточном 13,6..14,8 градуса, Южном 13,9..14,9 градуса, Юго-Западном 13,6..14,9 градуса, Западном 13,2..14,5 градуса, Северо-западном 13,1..14,5.

В Зеленограде без осадков, температура 12,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 13,3..15,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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