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Новости погоды
Октябрь в Москве готов к новым температурным рекордам
ИА "Метеоновости" / 13:00 Пятница, 18 октября
Октябрь текущего года уже отметился первым температурным рекордом, и останавливаться на этом не собирается. По прогнозу в ближайшие дни: в субботу, воскресенье и понедельник в столице сохранится очень теплая погода. Дневная температура ожидается от 15 до 17 градусов. А это значит, что вполне возможно установление новых температурных рекордов. Пока они принадлежат прошлому, 2018 году. Именно с ним текущий октябрь вступил в соревнование по количеству рекордов.
Погода текущего октября уже с первых дней начала развиваться по аналогии с 2018 годом. Месяц начался с теплой погоды, к концу первой декады похолодало, а к середине месяца тепло вернулось.
Похолодание в прошлом октябре началось с 20 октября, причем похолодание было существенным. Температура в третьей декаде мало менялась в течение суток и составляла от -1 до +4 градусов.
По предварительному прогнозу и в этом году с 22 октября температура в Москве существенно понизится. Но понижение температуры будет не столь существенным. В дневные часы ожидается около 10 градусов. / meteonovosti.ru /
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