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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:25 Суббота, 19 октября



Субботним днем столица и область окажутся под влиянием антициклона. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 753 мм рт ст. При облачной погоде с прояснениями обойдется без осадков. Максимальная температура в Москве 13..15, по области 12..17 градусов. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 60%.



В Москве и области сохранится теплая погода. Атмосферное давление неустойчивое на повышенном фоне, влажность воздуха в утренние и вечерние часы высокая, содержание кислорода в приземном слое близко к нормальным значениям.



Довольно теплая и сухая погода радует, не вызывает негативных реакций и не оказывает существенного влияния на самочувствие. Только у метеозависимых людей с различными сосудистыми нарушениями, склонных к спастическим реакциям, страдающих частыми приступами мигрени, нейроциркуляторной астенией, артериальной гипертонией могут отмечаться недомогания и ухудшение самочувствия, головные боли, вегетативные дисфункциональные расстройства, "скачки" артериального давления и другие недуги, что может быть вызвано колебаниями атмосферного давления. / meteonovosti.ru /



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