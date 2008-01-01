

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:54 Суббота, 19 октября



Несмотря на колебания температуры в течение текущего октября, в среднем за истекшие дни температура воздуха оказалась на 1-2 градуса выше нормы.



Сегодня теплая погода сохранится, максимальная температура в городе ожидается от 13 до 15 градусов, а ее среднесуточное значение превысит норму на 7 градусов и более. При таких значениях положительной аномалии температуре воздуха будет нетрудно достичь рекорда.



Cамым теплым сегодняшний день останется в прошлом 2018 году, когда дневная температура повысилась до +17.0 градусов.



А самыми холодными эти сутки были в 1898 году, когда под утро температура понизилась до -11.3 градусов, что стало суточным рекордом минимальной температуры.



Сильными осадками отличился этот день в 1945 году, когда на московскую землю вылилось 17.9 мм при месячной норме 59 мм. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



