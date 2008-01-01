Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
19 октября 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:54 Суббота, 19 октября

  Несмотря на колебания температуры в течение текущего октября, в среднем за истекшие дни температура воздуха оказалась на 1-2 градуса выше нормы.

Сегодня теплая погода сохранится, максимальная температура в городе ожидается от 13 до 15 градусов, а ее среднесуточное значение превысит норму на 7 градусов и более. При таких значениях положительной аномалии температуре воздуха будет нетрудно достичь рекорда.

Cамым теплым сегодняшний день останется в прошлом 2018 году, когда дневная температура повысилась до +17.0 градусов.

А самыми холодными эти сутки были в 1898 году, когда под утро температура понизилась до -11.3 градусов, что стало суточным рекордом минимальной температуры.

Сильными осадками отличился этот день в 1945 году, когда на московскую землю вылилось 17.9 мм при месячной норме 59 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+15
Вс.
20 окт.
+15
Пн.
21 окт.
+15
Вт.
22 окт.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Янбу		 -21
Саскылах

некомфортное место: Андало, Паганелла
комфортное место: Влёра

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100