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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:54 Суббота, 19 октября
Несмотря на колебания температуры в течение текущего октября, в среднем за истекшие дни температура воздуха оказалась на 1-2 градуса выше нормы.
Сегодня теплая погода сохранится, максимальная температура в городе ожидается от 13 до 15 градусов, а ее среднесуточное значение превысит норму на 7 градусов и более. При таких значениях положительной аномалии температуре воздуха будет нетрудно достичь рекорда.
Cамым теплым сегодняшний день останется в прошлом 2018 году, когда дневная температура повысилась до +17.0 градусов.
А самыми холодными эти сутки были в 1898 году, когда под утро температура понизилась до -11.3 градусов, что стало суточным рекордом минимальной температуры.
Сильными осадками отличился этот день в 1945 году, когда на московскую землю вылилось 17.9 мм при месячной норме 59 мм. / meteonovosti.ru /
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