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Новости погоды
Теплая погода на Европейской территории России сохранится
ИА "Метеоновости" / 11:00 Суббота, 19 октября
Атлантические циклоны перемещаются вдоль северного побережья Европы. Ненастная погода с осадками и порывистым ветром достается в основном северным районам, однако температурный режим там близок к климатической норме.
А в центральные области и на юг Европейской России с юго-западным ветром продолжает выноситься теплый воздух, причем, чем дальше на юг, тем меньше вероятность дождей.
И в воскресенье погода подарит жителям этих районов теплый и погожий день. Положительная аномалия температуры на большей части Европейской территории России составит от 4 до 8, в центре до 10 градусов.
Не исключено, что в ряде центральных областех обновятся температурные рекорды. Мало изменится погода и в начале предстоящей недели. / meteonovosti.ru /
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