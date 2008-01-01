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Теплая погода на Европейской территории России сохранится



ИА "Метеоновости" / 11:00 Суббота, 19 октября



Атлантические циклоны перемещаются вдоль северного побережья Европы. Ненастная погода с осадками и порывистым ветром достается в основном северным районам, однако температурный режим там близок к климатической норме.



А в центральные области и на юг Европейской России с юго-западным ветром продолжает выноситься теплый воздух, причем, чем дальше на юг, тем меньше вероятность дождей.



И в воскресенье погода подарит жителям этих районов теплый и погожий день. Положительная аномалия температуры на большей части Европейской территории России составит от 4 до 8, в центре до 10 градусов.



Не исключено, что в ряде центральных областех обновятся температурные рекорды. Мало изменится погода и в начале предстоящей недели. / meteonovosti.ru /



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