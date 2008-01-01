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Новости погоды

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Теплая погода в Якутии

ИА "Метеоновости" / 11:42 Суббота, 19 октября

  Аномально теплая погода сохраняется и на большей части территории Якутии. На ее юге и в центре средние суточные температуры на 6-8, а местами и на все 10 градусов превышают климатическую норму.

Обычных крепких морозов нет, однако, температура большую часть суток отрицательная. Преобладающие ее значения в ночь на 20 октября -5,-10, на севере до -15; днем 0,-5, на севере до -11, на юге и юго-востоке +1,+6 градусов. При этом высота снега составляет от 10 до 27 см и лишь на юге 4-5 см.

Воскресный день прибавит снега, особенно на севере, где он местами он может быть сильным. А вот на юге и юго-западе снег, мокрый снег от небольшого до умеренного. / meteonovosti.ru /
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