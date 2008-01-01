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Штормовой ветер в горных районах Алтая



ИА "Метеоновости" / 12:52 Суббота, 19 октября



Монгольский циклон принес на юг Западной Сибири осадки в виде снега, мокрого снега, сильный порывистый ветер. Понизилась и температура.



Пожалуй, это единственное место на территории Сибири, где отрицательная аномалия температуры достигнет 2-5 градусов. Порывы ветра в горных районах республики Алтай достигали 26-28 м/сек, а высота снега в Алтайском крае в субботнее утро составляла местами 17-32 см.



И в воскресенье там осадки, местами сильные в виде мокрого снега, днем с дождем, гололедные явления, порывы ветра ночью до 19 м/сек, в горах до 28 м/сек. Днем ветер немного ослабеет, однако порывы могут достигать 17 м/сек, в горах 24 м/сек.



Тот же циклон принесет ухудшение погоды и понижение температуры на юг красноярского края и южные районы центрального, где пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, днем с дождем, в горных районах будет идти снег, возможно образование снежного покрова. До 15-20 м/сек может усиливаться ветер. Ночью там -1,-8, местами до -10 градусов; днем 0,+5, местами до -2,-7 градусов. / meteonovosti.ru /



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