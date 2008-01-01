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Тепло медленно покидает юг России



ИА "Метеоновости" / 13:51 Суббота, 19 октября



Теплая комфортная погода на российских черноморских курортах продолжает радовать как жителей, так уже и немногочисленных отдыхающих. Положительная аномалия температура составляет там 4-5 градусов.



Однако световой день становится все короче и солнцу все труднее прогревать воздух, в то время как малооблачными ночами становится все прохладнее.



В ближайшие дни на черноморском побережье Крыма и краснодарского края дневная температура уже 17-23 градуса и лишь в районе Сочи пока до 25 градусов. А небольшой дождь, да то, местами, возможен в понедельник лишь в районе Туапсе.



Температура воды от Туапсе до Сочи 19-20 градусов, в районе Анапы 15-16 градусов. На побережье Крыма вода остыла до 15-16 градусов и лишь в районе Евпатории и Керчи 18-19 градусов. Что же, особенно отчаянные еще могут поплавать, но уже недолго! / meteonovosti.ru /



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